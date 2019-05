Elezioni, rilascio dei certificati per il voto assistito e tessere elettorali: orari straordinari per gli uffici

L'amministrazione comunale di Forlì informa che il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti ed impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore, sarà effettuato negli ambulatori di Igiene Pubblica, Via della Rocca, 19 al Dipartimento di Sanità Pubblica, telefono 0543 733564, anche mercoledì e venerdì (dalle 11 alle 12), sabato e domenica dalle 9 alle 12. Gli elettori fisicamente impediti, muniti di tessera elettorale con l'annotazione del diritto al voto assistito, ai sensi della Legge numero 17 del 5 febbraio 2003, possono accedere al voto con la semplice esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità. Sono previste anche aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23.