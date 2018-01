Slot, entra in vigore l’ordinanza che disciplina gli orari delle sale da gioco

Venerdì entrerà in vigore l’ordinanza che disciplina gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco d’azzardo leciti con vincite in denaro (cosiddetti video-slot, new-slot o videolottery), installati negli esercizi dedicati al gioco in modo non esclusivo. "La disciplina in questione - ricorda l'amministrazione comunale - è finalizzata a limitare l’utilizzo di apparecchi per il gioco lecito previsti dall’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, i quali per le loro caratteristiche vengono considerati strumenti di maggiore rischio per la salute e il benessere psicologico ed economico dell’individuo, se pure in maniera non esclusiva". "L’introduzione della suddetta regolamentazione - conclude il Comune - si affianca a una serie di misure volte a contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, che l'amministrazione ha posto in essere o sta realizzando". Il provvedimento può essere visionato nel sito web del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it .