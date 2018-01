Dal terreno agricolo spunta un ordigno bellico: area delimitata

Rinvenuto un ordigno bellico in un campo agricolo in via Seganti. Si tratta di un proiettile da mortaio, di circa 45 centimetri di lunghezza e dal diametro di 13 centimetri, in discreto stato di conservazione. Il Prefetto Fulvio Rocco De Marinis ha richiesto al Primo Comando Forze Difesa Sm - Ufficio Cocim di Vittorio Veneto (Treviso) l’intervento di rimozione e al contempo di fornire indicazioni in merito alle eventuali misure eccezionali da adottare, nel caso di specie, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In attesa dell'intervento, i Carabinieri di Ronco hanno provveduto a delimitare l'area interessata con apposita segnaletica di pericolo e nastro bicolore.