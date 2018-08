Ordinanza anti-alcol per il festival "Di strada in strada" a Santa Sofia

Dall'11 al 15 agosto, a Santa Sofia, torna la 27esima edizione del festival di artisti di strada “Di strada... in strada”, organizzato da Pro Loco di S.Sofia insieme al Rias. Visto il grande afflusso di pubblico alla manifestazione, il Comune di Santa Sofia ha emesso una apposita ordinanza al fine di evitare disagi: “Ritenuto necessario garantire il buon andamento degli eventi – dice il Sindaco Daniele Valbonesi – si sono individuate alcune misure precauzionali volte a consentire lo svolgimento della manifestazione evitando l’abuso di bevande alcoliche con tutto ciò che ne può conseguire, con particolare riferimento all'abbandono di bottiglie e bicchieri di vetro, potenzialmente dannosi per le persone e per gli arredi urbani se abbandonati in modo improprio. Ricordiamo, inoltre, ai proprietari di cani che nei luoghi pubblici è necessario l'uso di guinzaglio".

L'ordinanza emessa si rivolge agli esercenti l’attività di somministrazione e bevande, ai circoli, agli esercizi commerciali, alle attività artigianali e attività similari operanti nel centro storico, nonché agli stand temporanei allestiti in occasione degli eventi in programma durante la manifestazione, quanto segue: le bevande dovranno essere servite, in caso di asporto, esclusivamente in bicchieri a perdere di plastica o carta con divieto assoluto di venderle in qualsiasi contenitore di vetro e lattine; sono esclusi dal divieto gli esercizi pubblici di somministrazione e bevande; rimane fermo il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche a soggetti minori di 16 anni. È vietata altresì la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive e la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 per i titolari e gestori degli esercizi di vicinato. Gli esercenti sono tenuti ad assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei servizi igienici. L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.