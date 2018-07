Pericolo virus West Nile: il sindaco Drei firma l'ordinanza anti-epidemie

Continua la lotta alle zanzare. La Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna hanno recentemente comunicato la possibile diffusione a Forlì del virus West Nile connesso alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi alle zanzare tigre, con cui condividono molti focolai larvali. Per eliminare il rischio per la salute pubblica rappresentata dal virus, il sindaco Davide Drei ha firmato un’ordinanza con cui si rendono obbligatori fino al 31 ottobre trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara comune del genere Culex in ogni manifestazione autorizzata che comporti il ritrovo di molte persone all’aperto nelle ore serali in aree verdi o in zone con presenza di verde.

A tutti i soggetti autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone all’aperto nelle ore serali in aree verdi, viene richiesto di effettuare interventi straordinari adulticidi preventivi secondo le modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” (reperibili al sito www.zanzaratigreongline.it) e di affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore. Inoltre, almeno 24 ore prima delle manifestazioni, viene richiesto di affiggere nell’area interessata cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l’ora del trattamento, e di informare del trattamento anche l’Associazione Romagnola Apicoltori (info@arapicoltori.com). Chi non rispetterà l’ordinanza, rischia una multa salata, che può variare dai 50 euro fino ai 500 euro. A vigilare sul rispetto dell’ordinanza saranno il corpo di Polizia Municipale, l’Ausl della Romagna e tutti gli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria abilitati. La documentazione che attesta l’effettuazione dei trattamenti va conservata nella sede della manifestazione, a disposizione degli organi di vigilanza.

La possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex (zanzara comune), che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali", si legge nell'ordinanza. Per questo motivo, per prevenire il virus, "si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni autorizzate che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto nelle ore serali".