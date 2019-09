Aveva tentato di rapire tre bimbe in centro. Nei guai anche per violenza sessuale

Nuovi guai per il cittadino indiano di 38 anni tratto in arresto dagli agenti delle Volanti e della Questura il 12 agosto scorso con l’accusa di tentato sequestro di persona, aggravato poiché diretto contro minori degli anni 14, e lesioni personali . Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha infatti emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'extracomunitario, attualmente detenuto alla casa circondariale di Forlì.

Il giudice toscano, preso atto dell’attività di polizia giudiziaria svolta dall’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì e dei gravi episodi accertati, ha condiviso la richiesta formulata dalla Polizia decidendo l’aggravamento della precedente misura cautelare dell’obbligo di dimora che era stata disposta a seguito dell’episodio di violenza sessuale del giugno scorso, avvenuto a bordo del treno Freccia Rossa, dove la vittima fu una addetta al controllo dei titoli di viaggio. La misura cautelare è stata notificata in carcere, e si aggiunge a quella ancora in essere e disposta dal giudice per le indagini preliminari di Forlì in occasione della convalida dell’arresto per tentato sequestro di persona.