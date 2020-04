Mascherina obbligatoria nei supermercati? Conad: "Buon senso, ma i negozianti non sono pubblici ufficiali"

Mascherine obbligatorie nei negozi? “L’iniziativa del Sindaco Zattini è condivisibile, di buon senso, e dimostra grande attenzione alla salute dei cittadini forlivesi”, è l'apertura dell’amministratore delegato di Cia- Conad, Luca Panzavolta, nei confronti dell'ordinanza municipale, la prima in Romagna che rende obbligatoria la mascherina nei luoghi aperti al pubblico, come appunto i supermercati, di cui la Conad a Forlì è tra i principali operatori di mercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuttavia con due precisazioni: “Speriamo ovviamente che non ci siano problemi nelle forniture delle mascherine, perché purtroppo dall’inizio della pandemia stiamo riscontrando gravi difficoltà nell’approvvigionamento di questi dispositivi”. Ed infine: “Ci auguriamo che la gestione dell’accesso ai punti vendita non sollevi questioni: ovviamente il rispetto dell’ordinanza non può in alcun modo essere affidato agli operatori e ai gestori dei negozi, non essendo loro pubblici ufficiali”, conclude Panzavolta.