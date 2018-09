Piano anti-smog: non solo caminetti e stufe, nuovo giro di vite anche sui diesel

Non c'è solo il problema di stufe a pellet e caminetti che saranno vietati in pianura dal 1 ottobre. Nel pacchetto della Piano Aria Integrato Regionale 2020 (Pair 2020) dell'Emilia-Romagna, è in arrivo, sempre dal 1 ottobre, un giro di vite anche per il traffico veicolare, per i motori diesel in particolare. Da quest'inverno, infatti, entra in vigore il divieto di circolazione per i veicoli diesel anche “Euro 4”, alzando quindi l'asticella dallo scorso anno, quando il divieto si limitava agli “Euro 3” e inferiori. I divieti riguardano le aree urbane delle città sopra i 30mila abitanti, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e nelle “domeniche ecologiche”.

Insomma, le migliaia di persone con una macchina o un veicolo commerciale diesel “Euro 4” (hanno smesso di produrle 10 anni fa), dovranno tenerle ferme almeno dalle 8,30 alle 18,30 nelle città maggiori dell'Emilia-Romagna. Le limitazioni riguardano anche i motori a benzina “Euro 1” o inferiori, i ciclomotori e i motocicli “pre-euro”, mentre possono sempre circolare auto a metano, gpl, auto in car pooling (almeno 3 persone a bordo) e i vari mezzi in deroga.

Quello delle auto è l'altro fronte, appunto, di un piano che norma, a fini ambientali, anche l'uso di biomassa legnosa (legna e pellet) per il riscaldamento domestico. La deroga, inizialmente prevista solo per i comuni sopra i 300 metri di altezza (di fatto solo quelli più alti nelle vallate appenniniche) è stata estesa a tutti i comuni delle ex comunità montane, definiti montani o semi-montani, mentre permane in pianura, dove in tanti possiedono e usano il camino o la stufa a pellet in inverno. Non potranno più farlo se l'impianto è sotto o uguale alla certificazione di '1 stella'. Inoltre, sempre dal 1 ottobre, c'è l'obbligo di utilizzare solo pellet certificato (ma non si tiene conto che le scorte di pellet sono state già fatte da quasi tutti i detentori di stufe).

Nel corso della stagione fredda (dal 1 ottobre al 31 marzo 2019) se scatterà l'allerta di primo livello, per lo sforamento dei pm10 nell'aria, scatterà il divieto di stufe e camini anche certificati '2 stelle', partirà l'obbligo di tenere 19 gradi massimo di temperatura in casa e 17 nei luoghi produttivi e artigianali. Ci sarà anche il divieto di accendere fuochi all'esterno, compresi barbecue e sterpaglie. Con l'allerta di secondo livello, lo stop sarà per ogni impianto a biomassa legnosa a '3 stelle' o inferiore.