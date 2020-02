Da Bertinoro alla via Emilia: cambia la viabilità in via Nuova contro le cattive abitudini

Cambia la viabilità in via Nuova, l'arteria da Bertinoro porta alla via Emilia. E' quanto stabilisce un'ordinanza firmata giovedì dall'amministrazione comunale di Bertinoro. Quotidianamente, si legge nell'atto, "numerosissimi veicoli di tutte le dimensioni e massa in transito su via Nuova, effettuano impropriamente l'immissione lungo la via Emilia, svoltando a sinistra (direzione Forlì), infrangendo l'esistente obbligo di svolta a destra; inoltre, con altrettanta frequenza, vengono eseguite manovre di immissione su via Nuova dalla via Emilia anche da veicoli provenienti da Cesena, infrangendo l'esistente "obbligo di direzione dritto" posizionato a circa 150 metri prima dell'intersezione, così come mezzi aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate eseguono l'immissione da Forlì, infrangendo a loro volta l'esistente divieto di accesso per tali categorie".

Una cattiva abitudine, viene rimarcato nell'ordinanza, che "ha portato nel corso degli anni al verificarsi di incidenti con gravissime conseguenze, in taluni casi anche mortali". Da qui la necessità "di migliorare la sicurezza per il transito veicolare nell'intersezione, di interdire a tutti i veicoli in ingresso dalla via Emilia l'intersezione di quest'ultima con via Nuova, a Panighina di Bertinoro, in modo da impedire qualsiasi operazione di immissione dalla via Emilia verso la Via Nuova (le attività esistenti lungo Via Nuova resteranno regolarmente raggiungibili da Via Piana), previa installazione di nuova segnaletica verticale ad integrazione di quella esistente oltre al posizionamento di barriera composta da guard-rail in direzione mare-monte".

Inoltre, "al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza per il transito veicolare in uscita dall'intersezione", è stato stabilito "di interdire il transito ai veicoli pesanti nell'intersezione via Nuova-Via Emilia, con l'istituzione di divieto di transito per mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate". In corrispondenza dell’intersezione di via Nuova con la via Emilia verranno installati dei new-jersey in pvc in direzione mare-monte, a rafforzamento della chiusura totale al transito in ingresso dalla Via Emilia.