Santa Sofia, il sindaco firma l'ordinanza per prevenire frane e allagamenti

Un'ordinanza per prevenire allagamenti e frane. A firmarla è il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, specificando come "una delle cause principali di tali avvenimenti va individuata nella carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocando fenomeni di scivolamento e-o smottamenti di terreno, nonché, determinando costi non indifferenti a carico della pubblica collettività per le conseguenti e necessarie opere di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi".

L'ordinanza invita i possessori di terreni a provvedere "a propria cura e spese a regimare le acque meteoriche mediante la realizzazione di adeguati canali di scolo". Qualora siano già esistenti, il primo cittadino obbliga "ad effettuare una regolare manutenzione assicurandone la funzionalità, oppure, eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi e scolatori e di regimare adeguatamente le acque di piazzali o fabbricati".

Tra le disposizioni anche "il taglio e potatura di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità in caso di intemperie ed in particolare di neve o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale; di provvedere al taglio e la potatura di ogni pianta che, dall’aspetto, possa costituire pericolo, in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale; di effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice della strada per la loro messa a dimora".

Viene richiesto inoltre "la rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi; e di provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, dove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi". I cittadini sono invitati "ad adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e-o pericolo e-o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi". Per i trasgressori è prevista una sanzione da 25 a 500 euro.