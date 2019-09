"Si dà la vita per gli altri, finché si ama": l'ordinario militare per l’Italia abbraccia i soldati del 66esimo Reggimento

L'ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, ha visitato la caserma "De Gennaro" di Forlì, sede del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste". Dopo avere ricevuto gli onori dal picchetto in armi è stato accolto dal comandante, colonnello Pasquale Spanò e dal sottufficiale di corpo, luogotenente Maurizio Buzzacchino, ha rivolto il proprio caloroso saluto a tutto il personale militare e civile del Reggimento richiamando i valori tipici dell’istituzione militare. "Si dà la vita per gli altri, finché si ama", sono state le parole di Marcianò. La visita ha avuto termine con il saluto alla Bandiera di Guerra e la firma dell’albo d’onore.