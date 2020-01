Ordine delle Professioni Infermieristiche, ciclo di incontri su temi deontologici

In questi ultimi mesi l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì- Cesena ha promosso diverse iniziative per diffondere ai propri iscritti e non solo, il testo del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche di recente pubblicazione. "Sono stati momenti importanti dove l’Ordine ha avuto l’occasione di presentare l’articolato del Codice ai propri professionisti, incontrandoli personalmente e organizzando eventi formativi che hanno visto la partecipazione di oltre 200 infermieri" spiega il presidente Linda Prati.

"In queste sedi è stato possibile aprire la discussione su temi della deontologia infermieristica - prosegue -: il tempo di cura inteso come vera e propria attività assistenziale e quindi meritevole di pianificazione da parte dell'infermiere; l'autonomia e l'evoluzione della professione, temi di attualità come la contenzione, le disposizioni anticipate di trattamento e la comunicazione attraverso i social. Inoltre l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cesena ha fatto la scelta di coinvolgere in questo flusso informativo, le istituzioni della provincia , al fine di portare a conoscenza dei primi cittadini, le finalità, gli obiettivi ed i bisogni della popolazione e degli infermieri, i progetti in campo pianificati dal consiglio dell'ordine, nonché la descrizione del codice deontologico di nuova uscita.

Prati ha espresso "soddisfazione per il riscontro positivo con i professionisti e le autorità coinvolte nella diffusione del codice deontologico e dei suoi principi valoriali etici e deontologici".