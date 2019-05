"Orto in condotta", grande festa alla Rocca di Forlimpopoli: in vendita i prodotti coltivati dai bimbi

Un grande orto nel cortile della Rocca di Forlimpopoli. Si rinnova l’appuntamento annuale della festa degli orti in condotta. Così giovedì prossimo, dalle 9 del mattino, oltre 400 alunni con le loro insegnanti provenienti da 15 scuole di Forlì e Provincia festeggeranno la conclusione del nono anno consecutivo del progetto didattico “Orto in Condotta”. All'orto tutti i cittadini potranno accedere per acquistare i prodotti coltivati dai bambini, il ricavato servirà per l’autofinanziamento scolastico. Il progetto è coordinato dalla Condotta Slow Food Forlì – Appennino forlivese con l’obiettivo di far diventare i piccoli consumatori dei veri coproduttori, ovvero cittadini consapevoli delle proprie scelte d’acquisto al fine di un’educazione allo sviluppo sostenibile e al consumo consapevole.

Il progetto “Orto in Condotta”, partito con l’anno scolastico 2009/2010, ad oggi ha raccolto l’adesione di ben 15 scuole di Forlì e Provincia coinvolgendo oltre 900 bambini che hanno a loro volta creato un orto didattico nella propria scuola. Giovedì sarà un grande giorno di festeggiamenti a conclusione del nono anno di progetto, dove tutti i bambini, insegnanti e scuole partecipanti potranno vendere in un vero e proprio mercato allestito all’interno della Rocca di Forlimpopoli il frutto degli orti scolastici. Una grande occasione per avvicinare i bambini alla terra, che loro stessi stanno coltivando secondo i principi della biodiversità e della stagionalità, con metodi biologici, rispettando la natura e tutte le creature viventi.

Per Slow Food l’orto è uno strumento per far diventare il piccolo consumatore un coproduttore, cioè un cittadino consapevole che le sue scelte d’acquisto avranno delle ripercussioni sul mondo che lo circonda oggi e di quello che diverrà domani. Il concetto di responsabilità verso l’ambiente e verso il prossimo viene trasmesso attraverso il lavoro di gruppo nell’orto e la cura che ogni bambino deve avere della propria piantina. Gli insegnanti delle scuole coinvolte hanno partecipato con grande impegno al corso formativo nel corso dell’anno.

"Nella prima parte dell’anno abbiamo ripreso i principi del “buono, pulito e giusto” applicati all’orto e alla didattica dell’educazione sensoriale per riconoscere la qualità egli alimenti con i formatori Slow

Food Micaela Mazzoli e Matteo Monti. Nella seconda parte con il docente Stefano Pescarmona, agronomo e agroecologo, abbiamo parlato di suolo e di un elemento chiave dell’orto ecologico: il compostaggio", viene spiegato. Giovedì mattina intorno all’evento centrale del mercato nel cortile interno alla Rocca, lungo i camminamenti fra i torrioni della Rocca e al Cinema Verdi si alterneranno varie attività educative con la collaborazioni di produttori, professionisti e volontari. Momento finale e conviviale per tutti il pranzo nel cortile della Rocca con il prezioso aiuto di Piero, e i mitici di Santa Sofia al quale seguirà il momento del “mettere a posto” per far arrivare ai bambini il concetto di responsabilità verso l’ambiente e verso il prossimo per un’idea di mondo più pulito e giusto.