La Rocca di Forlimpopoli celebra l'ottavo anno di "Orto in Condotta"

Un grande orto nel cortile della Rocca di Forlimpopoli. Così giovedì prossimo, dalle 9, oltre 300 alunni con le loro insegnanti provenienti da 11 scuole di Forlì, Forlimpopoli, Predappio e Santa Sofia festeggeranno la conclusione del 8° anno consecutivo del progetto didattico “Orto in Condotta”. Al mercato dell'orto tutti i cittadini potranno accedere per acquistare i prodotti coltivati dai bambini, il ricavato servirà per l’autofinanziamento scolastico. Il progetto è coordinato dalla Condotta Slow Food Forlì – Appennino forlivese con l’obiettivo di far diventare i piccoli consumatori dei veri coproduttori, ovvero cittadini consapevoli delle proprie scelte d’acquisto al fine di un’educazione allo sviluppo sostenibile e al consumo consapevole.

Il progetto “Orto in Condotta” è partito nell’anno scolastico 2009/2010, e oggi può contare sull’adesione di ben 11 scuole con oltre 600 bambini che coltivano erbe aromatiche e ortaggi direttamente negli orti didattici creati nelle loro scuole. La tradizionale giornata conclusiva del progetto nella piazza Fratti di Forlimpopoli è sempre un'occasione per avvicinare i bambini alla terra, che loro stessi stanno coltivando secondo i principi della biodiversità e della stagionalità. Slow Food considera l’orto "uno strumento importante e fondamentale per far diventare questi piccoli studenti dei cittadini responsabili perché le loro scelte d’acquisto avranno delle ripercussioni sul mondo che li circonda oggi e su quello che verrà domani. Ogni bambino nell’orto, nel giardino della propria scuola, deve prendersi cura delle piante, deve coltivarle con attenzione se vorrà alla fine raccogliere i prodotti che ha visto crescere giorno per giorno e sa essere i più genuini".

Gli insegnanti delle scuole coinvolte hanno partecipato con grande impegno al corso formativo nel corso dell'anno e Slow Food ha coinvolto anche genitori e famiglie in tre incontri formativi per loro con interessanti laboratori a tema. Quest'anno il tema ha riguardato i cereali, da sempre alla base dell’alimentazione dell’uomo, dalla nascita delle grandi civiltà fino ai nostri giorni. Nell’incontro sono stati forniti gli strumenti per conoscere e capire la storia e l'evoluzione di questi prodotti così importanti per l’uomo di ieri e di oggi. Dalle tecniche di coltivazione fino alla trasformazione e alle modalità di consumo o di utilizzo alimentare. Particolarmente preziosa è stata la collaborazione della Sezione Didattica del Museo Archeologico T. Aldini di Forlimpopoli e dei formatori Slow Food Micaela Mazzoli e Matteo Monti. Giovedì prossimo, intorno all’evento centrale del mercato nel cortile interno alla Rocca, lungo i camminamenti fra i torrioni della Rocca e al Cinema Verdi si alterneranno varie attività educative con la collaborazione di associazioni, produttori e professionisti.