Oscar Farinetti in visita a Forlì, Biserna: "Ci dobbiamo tenere stretti Eataly in piazza"

Oscar Farinetti ha fatto visita al negozio di Eataly di Forlì nella giornata di mercoledì. A rendere nota la presenza del patron della grande catena dell'enogastronomia italiana, presente con molti punti vendita nel nostro Paese e all'estero, è il vicesindaco Giancarlo Biserna, che risolvera la vecchia richiesta, avanzata a suo tempo da Farinetti, di dare maggior accesso alle auto in centro storico e in piazza Saffi.

Si domanda Biserna: “Farinetti ha chiesto l' apertura alle auto in piazza Saffi? Ha confermato che dopo la sconfitta di Renzi ora tifa per i giallo-verdi? E questo vale anche per Forlì, che il prossimo anno avrà il cambio di sindaco? E' tutto nell'ordine naturale delle domande, ma non delle risposte, che purtroppo non abbiamo ancora. Comunque a noi quella che interessa è un'altra cosa, una cosa che deve interessare tutti a partire dal sindaco: come sta andando Eataly a Forlì. Sappiate, sappiamo tutti che non ci possiamo permettere di perdere o ridimensionare Eataly, per cui ogni azione va fatta per tenercelo stretto. E se Farinetti ci chiedesse veramente di riorganizzare piazza Saffi con accessi ben progettati e configurati per il passaggio e il parcheggio? Che si fa? Per favore pensiamo subito a un piano B, ed anche ad uno C, vista la complessità”.