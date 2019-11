Ospedale, il professor Paolo Morgagni invitato a tenere relazione sul carcinoma gastrico in Corea

Il professor Paolo Morgagni, dell' Unità Operativa Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate dell'ospedale di Forlì, diretta dal professor Giorgio Ercolani, è stato invitato a presentare una relazione sul carcinoma gastrico al "44' KLASS workshop" che si terrà nei prossimi giorni a Seoul, in Corea. "L'invito del Prof HK Yang - spiega il prof Morgagni - è frutto di una intensa collaborazione iniziata da tempi con i colleghi asiatici, che hanno partecipato ai numerosi congressi organizzati a Forli e presso il Centro Universitario di Bertinoro." Il KLASS group rappresenta la piu' importante associazione di chirurghi laparoscopisti attualmente attiva in Corea e autrice degli studi sulla chirurgia mininvasiva attualmente piu importanti in ambito internazionale. " La relazione - conclude il professor Morgagni - verterà sul trattamento neoadiuvante e sulla esperienza italiana, in particolare di Forli-IRST IRCCS, nella selezione dei trattamenti in base allo stadio della malattia piu avanzata"