Ospedali Privati Forlì attiva un servizio di consulto telefonico con i suoi specialisti

Supportare attivamente il sistema sanitario regionale in questo momento di difficoltà e, al tempo stesso, garantire un servizio ai cittadini che non potranno accedere alle strutture ed alle prestazioni programmate in queste settimane: nasce con questi obiettivi il nuovo servizio di consulenza telefonica di Ospedali Privati Forlì, attivo da lunedì, attraverso il quale i cittadini potranno contattare gli specialisti del Gruppo per rivolgere loro dubbi o richiedere informazioni di natura medica e sanitaria.

Nello specifico, il servizio interessa le specialità di Chirurgia generale e Proctologia, Flebologia, Ginecologia, Oculistica, Ortopedia e Otorinolaringoiatria. Chiunque abbia necessità di informazioni in questi ambiti, può contattare attraverso un messaggio sms o chat WhatsApp il numero dedicato 346.3076200 o con una email a info@ospedaliprivatiforli.it, indicando la problematica riscontrata o la specialità alla quale vuole rivolgersi; verrà ricontattato quanto prima direttamente da uno specialista di Ospedali Privati Forlì dell’unità operativa dedicata. Il colloquio telefonico con il medico non intende in alcun modo sostituire una visita specialistica, ma vuole fornire un indirizzo di comportamento a quegli utenti alle prese con problematiche non urgenti e fornire un primo parere, completamente gratuito, per l’approccio al disturbo.

Al tempo stesso, Ospedali Privati Forlì informa che, in ottemperanza alle disposizioni emanate sabato sera dal presidente della Regione Emilia-Romagna, da oggi sono sospese nelle strutture del Gruppo le attività ambulatoriali, chirurgiche e di degenza già programmabili/ordinarie e non urgenti; per questo motivo, sono temporaneamente sospese le prenotazioni di prestazioni, anche attraverso il servizio online “Home Clinic”.