Ospedali Privati Forlì potenzia il servizio di prenotazioni online: si può scegliere medico e giorno

Risparmiare tempo e, soprattutto, salvaguardare la sicurezza degli utenti, migliorando la loro esperienza nelle strutture del Gruppo: è con questo intento che Ospedali Privati Forlì ha recentemente potenziato il proprio servizio di prenotazione online, attraverso il portale Home Clinic. Il sistema, raggiungibile all’indirizzo www.homeclinic.it, consente oggi infatti di scegliere la prestazione desiderata, che si tratti di una visita ambulatoriale, di un trattamento specialistico o di un esame diagnostico; il giorno e l’orario preferiti e, in caso di prestazioni in libera professione, anche il medico al quale affidarsi. In alternativa, è possibile anche prenotare con la formula "Contratto Amico+", che permette di selezionare un appuntamento senza esprimere preferenze riguardo allo specialista. Un notevole risparmio di tempo rispetto alla prenotazione telefonica, che può comportare attese al centralino, ulteriormente aumentate in questo periodo.

In più, tramite Home Clinic è possibile effettuare online anche il pagamento della prestazione, tramite carta di credito o PayPal: pagando in questo modo, tra l’altro, l’utente non necessiterà del supporto del personale di segreteria delle strutture, e per questo avrà diritto a una riduzione pari al 10% sul costo della prestazione. In questo modo si vuole anche incentivare l’utilizzo del canale online ed evitare agli utenti, in questo particolare periodo, di recarsi, il giorno dell’appuntamento, presso l’accettazione o le casse della clinica. La prenotazione, d’altra parte, è oggi obbligatoria per accedere alle cliniche del Gruppo, per tutte le prestazioni (incluse le analisi al punto prelievi). E dal momento che le prenotazioni presso gli sportelli in struttura sono temporaneamente sospese, è necessario utilizzare esclusivamente Home Clinic o il canale telefonico.

In tutte le strutture, infatti, sono in vigore le modalità di accesso definite dalle normative vigenti, per garantirne la fruizione in totale sicurezza: in particolare, è richiesto agli utenti di essere muniti di mascherina e di presentarsi con un anticipo non superiore ai 15 minuti. All’ingresso viene poi effettuato un triage (questionario anamnestico informativo e misurazione della temperatura), e una volta all’interno della struttura occorre seguire i percorsi indicati, sia per accedere all’ambulatorio, sia per uscire all’esterno. Il personale è incaricato di verificare il rispetto dei flussi e delle norme di distanziamento sociale, al fine di evitare assembramenti nei vari ambienti.