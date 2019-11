"Ospite" indesiderato si ripara dalla pioggia nel seminterrato e dorme beato: "Avevo bisogno di riposo"

"Ospite" indesiderato allontanato dalla Polizia. Domenica gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale di Forlì sono intervenuti in un condominio del centro storico, a richiesta di una residente, che era stata avvisata da alcuni artigiani che stavano svolgendo lavori di manutenzione, della presenza di uno sconosciuto all’interno del seminterrato per il parcheggio auto. All'arrivo i poliziotti hanno sorpreso l'individuo che stava dormendo a terra in prossimità di un garage. L’uomo, un senza fissa dimora di 35 anni proveniente dalla Costa d’Avorio, si è giustificato dicendo che aveva bisogno di un riparo per riposare, e per stare al coperto a causa dell’incessante pioggia.

Essendo senza documenti, è stato accompagnato negli uffici di Corso Garibaldi per le procedure di identificazione, all’esito delle quali è risultato che era giunto in Italia sbarcando a Lampedusa nel 2011, poi aveva richiesto asilo politico, ma successivamente non essendo state riscontrate le condizioni di legge per la concessione, gli era stato negato il titolo di soggiorno e gli era stato notificato un provvedimento di espulsione con intimaziona e lasciare il territorio nazionale.

Per questo motivo, non avendo ottemperato, è stato denunciato per la violazione della normativa sull’immigrazione, quindi affidato all’Ufficio Immigrazione per le successive attività conseguenti al suo allontanamento dal territorio nazionale. I residenti, al momento, non hanno sporto querela per la violazione di domicilio. La Polizia non ha riscontrato tracce di effrazione e neppure che egli avesse commesso atti predatori all’interno dello stabile.