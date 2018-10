Over 65 e lotta alla sedentarietà: anche la Tango Terapia per socializzare e stare bene

"Le Buone Pratiche della Salute”: è il titolo del convegno europeo che si svolgerà nella Sala del Refettorio dei Musei San Domenico, piazza Guido da Montefeltro a Forlì, mercoledì dalle 15 alle 18.30.

L'evento, proposto in prossimità della Festa dei Nonni 2018, pone un'attenzione particolare al rapporto fra popolazione over 65, attività fisica e salute, inserendosi all'interno del progetto "Active Voice" promosso da Uisp Sportpertutti. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Comune di Forlì, Azienda Usl, Centro di Studi su Teatro e Interculturalità "TraTeÀ" (Dipartimento Interpreti e Traduttori dell'Università di Bologna) e Associazione Medialuna Tango.

Il convegno rappresenta una occasione di incontro e di confronto tra rappresentanti di settori diversi che hanno ruolo nel combattere la sedentarietà, costruendo momenti comuni per contrastarla e intervenendo soprattutto a favore delle oltre 46mila persone con più di 65 anni residenti nel territorio dei Comuni del Forlivese. "Perché - come afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Raoul Mosconi - le persone anziane sono una risorsa molto importante per la nostra società e necessitano di supporto e di azioni di riguardo per la tutela della salute”.

Il progetto “Active Voice", realizzato con il sostegno finanziario della Commissione Europea, propone un’occasione di confronto per sollecitare istituzioni e società civile a realizzare una delle indicazioni chiave individuata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: creare dinamiche trasversali e intersettoriali per un efficace promozione dell’attività fisica. Per questo mercoledì si svolgeranno numerose attività tra le quali spiccano "l'attività fisica adattata" (a cura di Giacomo Arena) la “Tango Terapia per i Malati di Parkinson” (a cura di Susy Casalboni e Gianpiero Peca) e il “Teatro Plurilingue: uno spazio senza limiti” (coordinato da TraTeÀ).

Il programma inizierà con i saluti dell'amministrazione comunale e di Rita Scalambra, presidente Uisp Forlì-Cesena e proseguirà con l'intervento di Giacomo Arena su "Attività Fisica adattata" mentre Saska Benedic Tomat dedicherà attenzione all'Europa. Il progetto "Active Voice" sarà invece illustrato da Raffaella Chiodo Karpinsky che, a seguire, passerà la parola ad Antonella Bandini del Comune di Forlì che approfondirà il tema del contrasto alla solitudine. Concluderà le relazioni il dottor Oscar Mingozzi con un intervento dal titolo "Le buone pratiche per la promozione dell'attività fisica". Alle 18, al termine di uno spazio conviviale, sono previste le prove di "Tango terapia" per tutti i presenti. L'incontro è aperto e gratuito.