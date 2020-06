Paga la "marijuana" offrendo una cena al pusher. Poi si fanno uno spinello insieme

Un 19enne senegalese, residente a Forlì, è stato denunciato per "detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e "spaccio" all’esito di un controllo operato venerdì sera nei pressi del viale Italia da parte delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato. Gli agenti, nel corso del loro normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un veicolo sospetto in sosta in una zona defilata, così si sono avvicinati per svolgere accertamenti sulle persone a bordo.

Il personale in divisa ha appurato che i due occupanti stavano consumando della marijuana, come svelato dal forte e caratteristico odore che usciva dall’abitacolo. Entrambi di nazionalità senegalese e coetanei, sono stati perquisiti: il conducente è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 10 grammi di sostanza stupefacente, che aveva gettato sul tappetino posto guida, tra i piedi, nonché un “grinder” (strumento usato per macinare le foglie di marijuana) che aveva nel portaoggetti dello sportello sinistro.

Il passeggero, invece, aveva tre involucri della stessa sostanza, due contenenti piccole dosi pronte per la cessione, uno invece con un quantitativo più “all’ingrosso”, per un totale di poco meno di 30 grammi di marijuana. Dopo gli accertamenti del caso, è risultato che lo stupefacente in possesso del conducente era stato appena ceduto dal passeggero.

I due avevano trascorso la serata insieme andando a cena in un locale e la cessione dello stupefacente era avvenuta poco prima dell’intervento della Polizia, dentro l’abitacolo, a titolo di pagamento della cena, di cui si era fatto carico il conducente dell’auto. Poi, i due avevano pensato di farsi uno “spinello” insieme, tradendo il traffico illecito avvenunto poco prima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al venditore è stata sequestrata anche una modica somma di 70 euro, ritenuta provento di spaccio, mentre il conducente, che ha dichiarato il possesso della marijuana per uso personale, è stato contestato il conseguente illecito amministrativo, che prevede l’immediato ritiro della patente di guida e la segnalazine in Prefettura.