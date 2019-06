Imu e Tasi: ultimi giorni per il versamento d'acconto. Aliquote invariate

E' fissato per lunedì 17 giugno il termine per il versamento dell'acconto Imu e Tasi. Con deliberazione del Consiglio comunale numero 110 del 18 dicembre 2018, per il 2019 sono confermate le aliquote già stabilite per lo scorso anno. Restano altresì invariati il Regolamento per l'applicazione dell'Imu; il Regolamento per l'applicazione della Tasi e il Regolamento generale delle Entrate Tributarie. Lunedì è fissata la scadenza per la rata in acconto, mentre la rata a saldo scade il 16 dicembre. E' possibile calcolare le imposte locali mediante Calcolo IUC. Stampa F24.

Spiegano da Confedilizia: "La novità principale di quest’anno è che i Comuni a differenza del triennio scorso potranno deliberare aumenti delle aliquote per le varie tipologie di immobili sottoposte alle due imposte (quali, per esempio, abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, seconde case, negozi e aree edificabili). Ad un primo esame delle delibere pubblicate sul sito delle Finanze (alla data del 4 giugno scorso), già si possono segnalare alcuni Comuni capoluogo di Provincia che hanno modificato in vario modo le aliquote.