Palafiera, chiusi i termini per chiedere la gestione: se la giocano Unieuro 2.015 e Tigers

Questa volta sono due le cordate che si sono fatte avanti per la gestione del Palafiera e fanno capo alle due principali società di basket forlivesi. E' lunga e tormentata la vicenda per l'affidamento del Palagalassi, ora come è noto si sta procedendo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando. E' quanto era stato stabilito da una determina del 5 dicembre scorso e firmata dal dirigente Michele Pini. Il passaggio era stato annunciato dall'assessore allo Sport Sara Samorì e arrivava dopo la bocciatura della Commissione Giudicatrice, che aveva definito inappropriata e quindi "manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze dell'amministrazione" l'unico progetto presentato alla scadenza della proroga del bando, sottoscritto da una serie di soggetti la cui capogruppo era Romagna Fiere Srl, storica azienda forlivese, guidata dal patron Gilberto Tedaldi, specializzata nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche a Forlì, ma anche in altre città dell'Emilia-Romagna, tra cui Cesena e Rimini. Il progetto vedeva come partner di Romagna Fiere la società forlivese del basket Asd Tigers e l'imprenditore Stefano Fabbri della "Romolo Venturelli" e patron del Forlì Calcio. Il bando, dopo una prima pubblicazione, era andato deserto e solo dopo una sua riedizione era giunta la sola proposta di Romagna Fiere.

Ora, invece, i contendenti sono due: il primo è la cordata che già aveva partecipato al bando pubblico, mentre la seconda, un po' a sorpresa, è risultata essere l'Unieuro 2.015. I termini per la manifestazione di interesse scadevano martedì e negli Uffici dello Sport del Comune alla fine sono appunto planate i due interessamenti. Alla manifestazione d’interesse hanno partecipato due raggruppamenti temporanei d’impresa. La prima, composta dalla capogruppo Romagnafiere srl e dalle mandanti Tigers SSD e Venturelli srl; la seconda dalla capogruppo Pallacanestro Forlì 2.015 e la mandante Medicaservice srl (con sede a Bologna).

Spiega l'assessore allo Sport Sara Samorì: “Ora si analizzeranno le due manifestazioni d’interesse, si procederà all’invito della lettera d’invito (che poi è il bando stesso), e a seguire il sopralluogo. Daremo un termine congruo per presentare l’offerta che sarà quello di circa due mesi, comunque entro marzo. Dopo di che ci saranno i tempi di valutazione delle offerte con l’obiettivo di arrivare all’aggiudicazione dell’impianto - presumibilmente - nel secondo semestre del 2018, quindi prima dell’inizio della prossima stagione sportiva per mettere il gestore nelle condizioni di potere garantire e garantirsi una corretta programmazione dei calendari, in primis sportivi. Esprimo soddisfazione per questa “gara bis” a testimonianza della pluralità dell’offerta e dell’interesse manifestato verso una delle nostre strutture sportive più importanti e ricettive”.

Restano immutate le condizioni poste dal Comune: il progetto per l'affidamento della concessione del servizio di gestione del Palafiera ha una durata di 15 anni. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi migliorativi alla struttura necessari per l'ottimale gestione del servizio, da realizzarsi da parte del concessionario, prevede interventi per un importo complessivo di 280.000 euro annui (Iva compresa). La procedura negoziata partirà alle condizioni del bando.