Palazzina Enav, accordo raggiunto: il polo aeronautico svilupperà nuove attività didattiche

Un'ottima notizia per il polo aeronautico forlivese. Dopo il via libera di Enac alla cordata di privati che ha partecipato al bando per la gestione dell'aeroporto, L'Enav ha sottoscritto con l'Università l'accordo per la cessione della palazzina. Lo annuncia attraverso la sua newsletter il parlamentare Marco Di Maio. La struttura, spiega il deputato, "sarà liberata per essere utilizzata dall'ateneo allo scopo di per sviluppare nuove attività didattiche".

"Enav si trasferirà nell'edificio adiacente, recentemente realizzato e dotato di tutte le ultime tecnologie - chiarisce ancora Di Maio -. E' l'esito di un lungo lavoro silenzioso durato oltre due anni, che ha portato dall'ipotesi di dismissione al rilancio della presenza di Enav che a Forlì ha stabilito la propria Academy, il centro di eccellenza nazionale ed internazionale per la formazione e l'addestramento della gestione del traffico aereo. Un bel risultato, concreto e positivo per tutto il territorio".