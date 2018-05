Palazzo di vetro, si cercano acquirenti: bar-ristorante ed uffici in affitto

Si cercano acquirenti ai quali cedere in affitto alcuni locali del "Palazzo Sme", in via Punta di Ferro. "Forlì Città Solare S.r.l", società controllata indirettamente dal Comune di Forlì e dai Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, proprietaria dell’immobile, vuole verificare l’eventuale disponibilità di soggetti interessati alla gestione di un bar/ristorante e all’utilizzo di locali come uffici.

"L’obiettivo - viene spiegato - consiste nel dare avvio al procedimento di selezione di soggetti locatari, al termine di due specifici confronti concorrenziali operati tra le candidature presentate. Il presente avviso esplorativo, per quanto riguarda il bar/ristorante, è rivolto ad operatori che, attraverso la presentazione di adeguata documentazione, dimostrino di avere maturato esperienze nella gestione di strutture simili o, in alternativa, soggetti interessati a spazi ad uso uffici. In ogni caso le eventuali modifiche agli spazi oggetto della manifestazione di interesse saranno realizzate dal locatario, sulla base di specifico accordo tra le parti. Gli uffici sono a disposizione per gli interessati che volessero visitare la struttura". Responsabile del procedimento è l'ingegner Claudio Maltoni, direttore di Forlì Città Solare. La durata sarà di sei anni, con opzione di rinnovo di ulteriori sei anni, con decorrenza, indicativamente, a partire da settembre.

La manifestazione di interesse può essere trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale, tramite agenzia di recapito o consegnato a mano e dovrà essere indirizzata a “Forlì Città Solare S.r.l.”, Piazza A. Saffi, 8, 47121 Forlì. Solo per le consegne a mano, la consegna dovrà essere recapitato in Corso A. Diaz 21 (ultimo piano). Il recapito rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile. In caso di interesse per entrambe le porzioni di immobile, dovranno essere consegnati 2 plichi distinti, identificabili da apposita dicitura. Le richieste dovranno pervenire entro le 14 del giorno 28 giugno.

"Il presente avviso - evidenzia l'amministrazione comunale in una nota - non costituisce un'offerta contrattuale, né invito a presentare offerta, ma si deve intendere come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. “Forlì Città Solare” si riserva di non procedere alla locazione delle porzioni di immobile. La presente procedura ha carattere esplorativo ed informale e pertanto può essere interrotta o sospesa in qualunque fase, senza obblighi o vincoli per "Forlì Città Solare"". Per prenotazione visite o sopralluoghi è possibile contattare Giuseppe Lombardo al numero 0543.712559. Il bando nella versione completa è consultabile all'indirizzo internet http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=10959.

Locali bar-ristorante

Viene messa in affitto una porzione di immobile ad uso bar-ristorante, trasformabile per uso uffici, di 700 metri quadrati circa, inclusi servizi ed accessori, parzialmente arredata, pè osta al piano interrato e piano rialzato della palazzina “Torre Sud”. Il canone mensile partirà da un importo base di 4mila euro.

Locali uffici

Viene messa in affitto una porzione di immobile ad uso uffici, di 140 metri quadrati circa, inclusi servizi ed accessori, parzialmente arredata, posta al piano secondo della palazzina “Torre Sud”. Il canone mensile partirà da un importo base di 850 euro.