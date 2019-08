Palio di Santa Reparata, il Borgo Fiorentino festeggia la trentesima vittoria

Una bellissima festa. Che deve storia, tradizione e cultura trasformarsi in un grande spettacolo. La splendida piazza di Terra del Sole ha ospitato domenica la 56esima edizione del Palio di Santa Reparata. C'era tanta attesa per la sfida tra Borgo Romano e Fiorentino dopo lo slittamento per maltempo della passata stagione. I balestrieri si sono dati battaglia davanti ad un folto pubblico e alla fine la vittoria è andata al Borgo Fiorentino col punteggio di 33 a 32. Un successo festeggiato anche con diversi striscioni e cori ironici all'indirizzo del "Romanone". Nel 2017 il giglio biancorosso si impose col punteggio di 35-34. Si tratta del trentesimo Palio vinto, con 12 vittorie di distacco.

La tradizione

L'evento, secondo un antico cronista, si ricollega ad una gara svoltasi l'8 ottobre 1549 per l'inaugurazione della Pieve bizantina di S. Reparata, quando quattro giovani del contado cavalcarono dalla pieve fino al Castello di Sussubio, dove i magistrati consegnarono al vincitore in premio un gonfalone con ricamata l'immagine della Martire Reparata. Nel giorno del palio, i due quartieri della cittadina, il Borgo Romano e il Borgo Fiorentino, gareggieranno al tiro alla fune e alla balestra antica e Terra del Sole, con i suoi monumenti, i palazzi signorili, i cortili, le piazze e le strade, farà da sfondo e spazio scenico alle contrade con le loro corporazioni, i magistrati, i nobili, il clero e il popolo, impegnati nella conquista del gonfalone.