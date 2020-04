Pannoloni e cateteri, l'Home Care attiva la distribuzione a domicilio: consegnati cinquecento pacchi

A seguito dello stato di emergenza legata al Coronavirus, al fine di contrastare le concentrazioni di persone e ridurre gli accessi, dal 20 marzo l'Home Care e Tecnologie Domiciliari dell'Ausl Romagna, diretta dall'ingegner Maurizio Patone, ha attivato per tutti gli utenti un nuovo servizio di consegna domiciliare di dispositivi monouso (di cui al DPCM 2017). In particolare ci si riferisce a stomie, cateteri, sacche per urina e condom, che abitualmente venivano ritirati in punti di distribuzione diretta o ambulatori nelle aree ospedaliere.

"Per l’ambito di Forlì - spiega la dottoressa Francesca Tomasi dell'Unità operativa Home Care e Tecnologie Domiciliari - si è provveduto a preparare circa cinquecento pacchi contenenti il materiale per un fabbisogno previsto di tre mesi, che sono stati recapitati direttamente nelle abitazioni degli utenti. A Cesena, Ravenna e Lugo, grazie al contributo degli ambulatori stomizzati, sono stati confezionati e consegnati oltre trecento pacchi con il fabbisogno previsto per due mesi. Per il territorio di Rimini, e per gli utenti di Cesena e Ravenna che utilizzano dispositivi quali cateteri ad intermittenza, sacche urine, condom e che ritirano il materiale nelle Farmacie esterne di fiducia tramite buoni, si è provveduto all’invio per posta dei buoni per i mesi aprile, maggio, giugno, fornendo anche l’indicazione sulle modalità di attivazione del servizio di consegna domiciliare tramite la Croce Rossa".

"Per i pazienti affetti da diabete mellito tipo 1, circa cinquecento utenti - prosegue la dottoressa Tomasi - in trattamento con dispositivi tecnologici, quali sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, microinfusori per insulina, sistemi integrati, (non materiale per autocontrollo della glicemia), che ritiravano il materiale di consumo nelle Diabetologie e pediatrie della Romagna, si è provveduto alla consegna direttamente al domicilio. Sistanno valutando anche ulteriori semplificazioni per questi percorsi, da mettere in campo nei prossimi mesi, ma, comunque, tali modalità organizzative rimangono in vigore fino a nuova comunicazione".

Percorso dispositivi per assorbenza pannoloni

E’ stato semplificato ulteriormente anche il percorso relativo ai dispositivi per assorbenza-pannoloni. Per le prime prescrizioni-attivazioni occorre inviare la documentazione alla mail aziendale : incontinenza.homecare@auslromagna.it, oppure, si potrà, in qualsiasi momento, lasciare le copie dei documenti, indicando il numero di telefono, nella buchetta della posta degli Uffici Protesi – Home Care di Rimini, Savignano, Cesena, Ravenna, Lugo, Faenza. Nelle altre sedi i documenti potranno esere lasciati all'interno del contenitore “Pannoloni Fater”, negli "sportelli assorbenza", olo negli orari di apertura. Gli utenti saranno successivamente ricontattati dagli infermieri degli sportelli per concordare il Piano terapeutico. Per modifica taglie, quantitativi e tipologia di prodotto: contattare gli sportelli telefonicamente come indicato nella tabella sottostante.

Gli orari degli sportelli in Romagna

Per lo sportello di Rimini il numero telefonico è 0541 707407, contattabile il martedì dalle 8.30 alle 13 e il govedì dalle 13 alle 18; per quello di Riccione 0541 608673 attivo il lunedì dalle 14.30 alle 18.30. Per l'ambito di Ravenna gli utenti possono rivolgersi al numero 0544286663 il lunedì e giovedì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 14 alle 17.30, mentre lo sportello di Faenza (0546 601583) è attivo il martedì e giovedì dalle 10.30. Gli utenti lughesi possono rivolgersi al numero 0545213427 il lunedì e venerdì dalle 9 alle 13. A Forlì occorre contattare il numero 0543 733676 il martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17, mentre a Cesena il numero 0547 352444 attivo il martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 18. A Savignano è attivo il numero telefonico è 0541 809936 il mercoledì dalle 10 alle 10.30. Per informazioni sulle consegne degli ausili per incontinenza si deve telefonare al Numero Verde gratuito 800753660, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In ogni caso, la data di prossima consegna è indicata sulla bolla dell'ultima consegna ed è indicativa in quanto dovrà essere confermata telefonicamente dal fornitore Fater.

Rinnovi

Le scadenze dei Piani terapeutici di marzo-aprile-maggio 2020 di prodotti per assorbenza (pannoloni) ed anche di dispositivi per stomie, cateteri, sacche per urina, condom, sono state tutte prolungate al 30 settembre.