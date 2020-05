Panorama Basket e Conad uniti per il 118: donati oltre 1.800 euro per i nuovi zaini salvavita

La generosità dei forlivesi e quella dei soci Conad: un connubio che fornisce l'assist vincente a “Panorama Basket” permettendole di realizzare il canestro più importante. Quello dell'aiuto alla sanità locale che in questi lunghi mesi ha sostenuto la partita più difficile contro il Covid-19. Sabato 16 e domenica 17 maggio, i 14 supermercati Conad di Forlì si sono uniti sostenendo con convinzione la campagna di crowdfunding proposta e promossa dalla trasmissione televisiva di Teleromagna dedicata alla pallacanestro romagnola. Iniziativa che, attraverso una raccolta fondi lanciata sul portale www.gofundme.com, porterà ad acquistare nuovi Zaini Emergenza attrezzati per il pronto intervento salvavita da donare al 118 di Forlì per essere poi utilizzati dal personale medico e infermieristico a bordo di ogni ambulanza e automedica in servizio sull'intero comprensorio forlivese.

Nelle due giornate, la “Spesa Sospesa” effettuata nei punti vendita Conad del territorio è andata a beneficio di questa campagna nata da un'esigenza, tradotta in un'esplicita richiesta degli operatori del 118. Su ogni scontrino battuto alle casse, 10 centesimi sono stati accantonati per essere poi versati a beneficio dell'iniziativa di Panorama Basket e, quindi, finalizzati all'acquisto del materiale tecnico per gli operatori del 118. La cifra raggiunta grazie alla disponibilità dei soci Conad e alla spesa solidale dei forlivesi è stata pari a 1.872 euro complessivamente, che andranno a sommarsi agli altri già raccolti, consentendo quindi di donare realmente uno Zaino Emergenza per ogni ambulanza operativa nel Forlivese.

L'acquisto verrà commissionato a fine maggio ed entro giugno perfezionata la donazione resa possibile anche dalla generosità dei soci Conad titolari dei punti vendita:

Conad City, via Dalla Chiesa 15/17 (San Martino in Strada)

Conad City, via Giorgio Regnoli 86

Conad City, via Marsilio da Padova 40

Conad City, via Lughese 267 (Villafranca)

Conad City, via Bolognesi 67

Conad City, via Tripoli 1

Conad City, via Piolanti 24

Conad, piazza Falcone e Borsellino 2

Conad, via Bengasi 51

Conad, via Vassura 38

Conad, via Corbari 21

Conad, viale Risorgimento 254

Conad Superstore, piazzale Giovagnoli 3

Conad Ipermercato, piazzale della Cooperazione 2

