Papa Francesco abbraccia due giovani forlivesi: "Il tempo è volato"

Papa Francesco ha abbracciato giovedì Matteo Corzani, un ragazzo autistico della diocesi di Forlì-Bertinoro. Ad accompagnare Matteo all'audienza di giovedì per il tradizionale scambio di auguri di Natale con l'Azione Cattolica dei Ragazzi vi era Paolo Baccarini. "Il tempo è volato - ha confessato Baccarini -. Non fai in tempo a vivere l'attesa prima dell'incontro che ti trovi fuori cercando di ricucire i tanti vari momenti".

Paolo ha raccontato l'esperienza: "Il Papa ha fatto un discorso di auguri a tutti e poi è passato a stringere la mano ai presenti. Matteo è stato penso la persona da cui si è fermato di più della sala, con cui ha parlato senza semplicemente salutare. Ed io sono stato felice di esserci ed essere uno strumento semplice per mettere Matteo al centro. Lui sempre scartato da tutti scelto però dal Papa per quelle parole a "tu per tu". Chissà se leggerà quanto gli abbiamo scritto fra le mille cose che i tanti bambini gli hanno portato, ma sono sicuro che Matteo nel cuor gli è restato e di questo sono contento".

Restano nel cuore anche le parole di don Marco (assistente nazionale Acr) pronunciate durante la messa: "Mi preoccupavo di più di incontrare oggi Pietro quando in ogni messa ci è dato di incontrare Gesù. Pietro (il Papa) ci conferma nella fede, ma ricordiamoci di Gesù che ogni giorno viene a visitarci". Durante l'incontro Papa Francesco ha invitato i giovani ad essere "con tutti generosi canali di bontà e di accoglienza per costruire un mondo più solidale e più cristiano".