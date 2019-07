Sosta gratis in centro, la sperimentazione viene prolungata. Poi si esamineranno i dati

Sosta gratis in centro dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 20. Via libera della giunta comunale all'estensione della sperimentazione introdotta lo scorso settembre dall'amministrazione comunale di Forlì fino al 15 ottobre. L'amministrazione, viene evidenziato nella delibera, "intende promuovere l'affluenza delle persone in centro città anche per favorire l'attrattività dell'offerta commerciale del centro cittadino". Viene specificato che i tempi ristretti non hanno permesso di valutare con adeguato livello di approfondimento la concreta efficacia dell'iniziativa con scadenza al 15 luglio e le eventuali diverse soluzioni per incentivare l'affluenza al centro storico".

L'iniziativa, viene rimarcato, non averà un impatto rilevante i fini del permanere degli equilibri generali del Bilancio. E' prevista una verifica al 30 settembre sul reale andamento rispetto alle

previsioni di budget, alla luce sia degli introiti della sosta effettivi a tale data, sia del report economico semestrale al 30 giugno di Forlì Mobilità Integrata. Dai successivi report sui flussi di traffico e sosta in centro verranno prese in futuro dalla Giunta "eventuali soluzioni a carattere definitivo".