Sosta gratis in centro, la sperimentazione prolungata fino a metà estate

Sosta gratis in centro dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 20. Via libera della giunta comunale all'estensione della sperimentazione introdotta lo scorso settembre dall'amministrazione comunale di Forlì fino al 15 luglio. Nella delibera viene evidenziato che da settembre a dicembre "i costi stimati per i mancati introiti della sosta legati all’iniziativa sono stati in 127mila euro netti". È inoltre emerso che "dai dati degli accessi rilavati dai varchi di Mercurio, sopratutto in occasioni di eventi pubblici particolari, sembra essere lievemente aumentata la frequentazione in centro storico".

L'amministrazione comunale ha deciso di prolungare la sperimentazione "al fine di avere un periodo maggiore e più attendibile su cui valutare l’efficacia dell’iniziativa". Ai fini della decisione, viene chiarito, "si è già tenuto conto nella previsione di bilancio 2019 del canone annuale che Forlì Mobilità Integrata deve versare al Comune di Forlì determinato in 550mila euro e nel budget di Fmi in corso di approvazione dagli enti soci".

Nella delibera viene ricordato "che all'interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, attualmente al vaglio del processo di valutazione ambientale regionale, non è inserita alcuna modifica alla tariffazione della sosta esistente, in quanto quella attuale è ritenuta “tecnicamente” un buon compromesso tra il favoreggiamento dell'accessibilità veicolare al centro e l'esigenza di stimolare situazioni di mobilità alternativa a quella dell'auto privata".

Nei giorni scorsi sulla tematica è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza Italia Vanda Burnacci, proponendo "di revisionare la sosta nel centro storico in modo molto più importante: specie nei periodi invernali, ma anche sempre, la sosta deve essere gratuita non solo dalle 18 alle 20, ma dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e si potrebbe sperimentare la gratuità del venerdì e del sabato fin dalle 8 del mattino".