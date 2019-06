Chiusi i 'campi-parcheggio' a Lido di Classe: ed è subito strage di multe

Strage di multe a Lido di Classe. Tanti forlivesi, abituati a recarsi al mare nella località balneare ravennate, nei giorni scorsi hanno trovato una brutta sorpresa di ritorno dalla giornata in spiaggia. Da quest'anno, infatti, i due parcheggi in erba a destra di viale Matteotti dove gli automobilisti hanno sempre avuto l'abitudine di parcheggiare i veicoli sono stati recintati, in modo da impedirne l'accesso alle auto - il parcheggio in tali aree è vietato da sempre, a dir la verità, e già in passato la Polizia locale ha multato chi lasciava i mezzi in sosta nell'erba.

In tanti, così, hanno parcheggiato l'auto nello spartitraffico tra le due carreggiate in viale Matteotti: ma anche qui la sosta è vietata, e così gli agenti hanno stilato una raffica di multe - da 42 euro e ridotte a 29 se pagate subito. In zona, a qualche centinaio di metri, ci sono alcuni parcheggi a pagamento dove è possibile lasciare l'auto senza incappare in sanzioni.