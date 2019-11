Strisce blu e accesso alla Ztl, nuove colonnine anche ai varchi: ora si paga anche con bancomat e Telepass

Si ampliano le possibilità per pagare la sosta in centro storico, non solo con gli spiccioli, che quando servono spesso mancano in tasca, o con le app di MyCicero e 'Tap&Park'. Da ora in poi i pagamenti si potranno fare anche con bancomat, nella modalità veloce del 'contact less', oppure attraverso il Telepass, una strumentazione che è molto diffusa e quindi non comporta neanche un'attività iniziale di registrazione per chi già lo possiede.

Il tutto grazie a 36 nuovi parcometri di ultima generazione che sono stati già installati e che saranno resi operativi dal 1 dicembre, in corrispondenza della partenza della sosta gratis in centro di pomeriggio, per il periodo di Natale. Tali apparecchi, a differenza di quelli già presenti, ricevono pagamenti tramite bancomat e implementano il pagamento tramite il conto Telepass, è sufficiente scaricare un'app di Telepass che funziona come quella di 'My Cicero' piuttosto che 'Tap & Park'.

Ma i nuovi parcometri più evoluti permetteranno anche un altro tipo di pagamento, vale a dire l'accesso alla Zona a Traffico Limitato. Per chiunque aveva bisogno di entrare in Ztl (scarico di merci e altri scopi), era costretto a recarsi allo sportello fisico, fare il pagamento e poi fare il suoi viaggio in zona Ztl. Ora invece, in corrispondenza dei varchi di accesso, sono spuntati parcometri dai quali appunto si potrà fare la registrazione per il passaggio legale sotto le telecamere e fare il pagamento, anche qui con contanti, bancomat, carta di credito o Telepass.

“Un servizio che snellisce molto la procedura per i tanti trasportatori, padroncini, liberi professionisti che devono fare consegne in Ztl – spiegano gli assessori Valerio Melandri e Giuseppe Petetta -, tutte persone che, viaggiando per lavoro, hanno già la strumentazione necessaria per effettuare pagamenti in questo modo”.