Parcheggio nel guano di piccioni, il Comune: "Cibo e vandalismi contro i dissuasori dei volatili"

Prosegue l'azione di riqualificazione del parcheggio sotterraneo di viale Vittorio Veneto (vi si accede da via Olivucci, dietro il supermercato Lidl), ancora in preda all'abbandono e alla sporcizia, come più volte denunciato da ForlìToday , tra scarso utilizzo, guano di piccioni, graffiti ai muri e sporcizia generale. Per rendere maggiormente efficace l'intervento in corso, una nuova ordinanza ha previsto la chiusura totale per la settimana di Ferragosto. Quindi, essendo già prevista la chiusura durante i fine settimana del mese, il parcheggio riaprirà lunedì 20 agosto.

Come da programma, l'intervento è iniziato con la completa pulizia dei soffitti e dell'area, con particolare attenzione alle zone dove la presenza di piccioni aveva determinato accumuli di guano. Quindi si è proceduto all'installazione di dissuasori per impedire l'accesso e la permanenza dei volatili durante gli orari di chiusura del parcheggio, è stata adottata strumentazione per la chiusura automatica delle porte di accesso alle tre scale e si è proceduto al posizionamento di cartelli di divieto di somministrare cibo ai piccioni. Tecnici del Servizio Ambiente e della Polizia Municipale stanno monitorando quotidianamente l'area affinché venga rispettato il divieto di somministrare cibo ai volatili in quanto causa principale della massiccia presenza dei piccioni.

"Al momento è già evidente la diminuzione di volatili sia all'interno che nella parte esterna al parcheggio. Purtroppo sono stati riscontrati comportamenti impropri (atti vandalici ai danni dei dissuasori e presenza di cibo per attirare i piccioni all'interno del parcheggio) che stanno rallentando gli effetti dell'intervento e hanno vanificato momentaneamente le azioni messe in campo. Oltre alla chiusura sarà intensificata l'azione di controllo".