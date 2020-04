Aree verdi e parchi gratis: palestre e società sportive ripartiranno all'aperto

"Il Comune di Forlì è pronto a mettere a disposizione le proprie aree verdi dislocate nei quartieri, alle società sportive e alle palestre affinché le stesse possano continuare a praticare le loro attività anche nel periodo estivo e autunnale". A dare l'annuncio è il vicesindaco, con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. "Dal 4 maggio, salvo ulteriori modifiche del Governo, con l'allentamento delle misure restrittive, si potrebbe ritornare a praticare gli sport individuali rispettando i criteri imposti dal Dpcm", annuncia Mezzacapo, che si è subito attivato per trovare spazi alternativi in favore di coloro che nei prossimi mesi non potranno disporre dei propri.

"L'arrivo della bella stagione, inoltre, sarà complice di questo nostro progetto che stiamo mettendo a punto nel rispetto delle norme inerenti gli sport di gruppo e di conseguenza degli assembramenti - prosegue il vicesindaco -. Infatti in spazi aperti di ampie dimensioni, sarà molto più semplice mantenere il distanziamento tra gli individui, e conseguentemente garantire maggiori condizioni di sicurezza". Mezzacapo chiarisce che sta cercando in tutti i modi "di salvaguardare il lavoro fatto da sempre da molte gloriose società sportive forlivesi e non solo, perché in questa iniziativa saranno coinvolte anche le palestre private che, grazie ai loro trainer, potranno riprendere a svolgere la loro attività anche con l’ausilio della più semplice attrezzatura2.

"Concederemo - dice il vicesindaco - delle aree verdi dedicate e isolate alle società e alle palestre private nei nostri parchi cittadini. Le società, che saranno delucidate in queste ore, potranno specificare che tipo di attività intendono fare e noi metteremo a disposizione gratuitamente gli spazi adeguati. Confidiamo nella capacità e nelle competenze dei tecnici delle nostre società che riusciranno ad operarsi per proseguire in maniera produttiva i programmi di allenamento, e saremo al loro fianco per agevolarli e aiutarli a fare crescere tutto il movimento sportivo”. L’assessore allo Sport conclude esprimendo "il proprio ringraziamento agli enti di promozione sportiva ed ai principali attori forlivesi che hanno accolto con favore l’iniziativa e hanno mostrato un vivace interesse nel collaborare. In questo momento così difficile solo facendo gioco di squadra evitiamo di perdere tutti".