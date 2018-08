Yoga, pilates, zumba, meditazione e difesa personale: torna "Parchi e Movimento"

Torna a Meldola "Parchi e Movimento" l'iniziativa promossa dall'assessorato all'Ambiente in collaborazione con l'I.S.S. "D. Drudi" e alcune associazioni del territorio Il progetto offre ai cittadini la possibilità di svolgere attività fisica di vario tipo (yoga, pilates, zumba, tecniche di difesa personale e meditazione) in forma assolutamente gratuita, semplicemente recandosi al parco dell'I.S.S. "D. Drudi" - Strada Meldola San Colombano 1, nei giorni e negli orari prefissati (ai partecipanti si richiede di portare un tappetino e una bottiglia d'acqua).

"Il progetto - viene spiegato - mira a promuovere anche in un ottica preventiva la pratice dell'attività fisica all'aperto, per rendere la cittadinanza maggiormente consapevole dell'importanza del movimento fisico a contatto con la natura; rappresente inoltre una occasione per aiutare a "riscoprire" luoghi di Meldola (parco dell'ISS) spesso dimenticati o sottovalutati dai residenti". Le attività si concluderanno venerdì 14 settembre.