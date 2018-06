Corsi di sport di ogni tipo, gratuiti e all'aria aperta: torna "Parchi in Wellness"

La combinazione tra attività fisica e vita all'aria aperto si rinnova per il terzo anno a Forlì con l'iniziativa "Parchi in Wellness", promossa dalla "Wellness foundation", la stessa che organizza la Wellness Week, e dall'assessorato allo Sport del comune di Forlì: diverse attività sportive e di benessere da svolgere nei diversi parchi della città, a cui si potrà partecipare gratuitamente e senza necessità di prenotarsi. A partire da lunedì scorso, fino al 15 settembre, tutti i giorni della settimana, ad esclusione del sabato e domenica, si terranno corsi di allenamento funzionale, camminata total body, tai chi, ginnastica leggera, taekwondo, hockey su terra, circuiti per addominali e glutei e molto altro, organizzati da otto società sportive. I corsi si terranno principalmente nel pomeriggio a partire dalle 17 in alcuni dei polmoni verdi della città: il parco urbano "Franco Agosto", il parco di via Dragoni, il parco "Paul Harris" e, novità di quest'anno, anche al parco delle Stagioni e nell'area verde Lugaresi in via Gino Mattarelli. Il programma completo delle attività si può consultare nel sito del comune di Forlì o reperire nell'ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

Il filo conduttore della terza edizione di "Parchi in Wellness" riprende quello delle passate edizione: "Non solo vogliamo invitare le persone a fare attività motoria ma è nostra prerogativa, come amministrazione comunale, valorizzare e sfruttare quelle che io chiamo palestre a cielo aperto e questa iniziativa, a cui teniamo molto e che ha ricevuto molta partecipazione da parte della popolazione, ingloba entrambi gli obiettivi - dice Sara Samorì, assessore allo Sport -. Le esperienze proposte sono aperte a tutti ma particolarmente indicate per chi non fa attività fisica regolare".

Il 2018 è stato un'anno dedicato allo sport per la città di Forlì e questo si è riflesso anche nell'organizzazione di "Parchi in Wellness" che ha visto "un incremento sia delle società sportive che gratuitamente hanno chiesto di aderire, sia di conseguenza dei corsi proposti che delle aree verdi in cui si svolgono - aggiunge Isabella Cicognani, responsabile dell'Unità Sport del comune di Forlì -. Dato lo storico di Forlì, in cui lo sport è sempre stato collegato alla pratica agonistica, non ci aspettavamo una risposta così corposa da parte dei cittadini anche per quanto riguarda proposte di attività fisica più leggera. Siamo davvero felici anche di poter contaminare altri luoghi rispetto all'anno scorso come la pista di pattinaggio del parco di via Dragoni, l'area verde Lugaresi il Parco delle Stagioni. L’offerta così diventa più capillare e questo era uno degli scopi dell'iniziativa".