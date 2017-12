Quartiere Romiti, nuovo punto luce nel parco "Balducci": via libera ai lavori

Buone notizie per il quartiere Romiti. La giunta ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo punto luce nel Parco “Balducci”, tra via Sapinia e via Papirio. L'importo dei lavori è di 5.477,40 euro. L'affidamento dei lavori, si legge nella delibera, "avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, trattandosi di lavori di importo inferiore a 40mila euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi della gara pubblica, trattandosi di lavoro di modesto importo". Il cantiere, viene specificato, avrà luogo nel corso di una stagione "meteorologicamente idonea".