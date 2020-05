Ai Romiti i volontari restituiscono alla città una rinnovata oasi verde

I volontari del Comitato di Quartiere Romiti consegnano alla città una nuova area verde ripulita e riqualificata. Grazie alla collaborazione e alle autorizzazioni concesse dall'Unità Manutenzione Verde del Comune di Forli, che ha indicato le linee guida da seguire, i volontari si sono attivati e attrezzati con tutto l’occorrente necessario, ripuendo l’area verde che si trova fra via Rubra Tertulla e via Marziale. Si tratta di duemila metri quadri di terreno, passati recentemente sotto la tutela del Comune di Forli.

Sette albicocchi, un pero volpino, un ciliegio, due caki, ed una decina di bagolari e 150 metri di ciclabile con illuminazione: un'area bellissima ai confini con la campagna forlivese adiacente alla via Firenze. I volontari del comitato hanno tagliato l’erba, asportando anche i polloni delle piante. Si è proceduto inoltre ad una potatura leggera di contenimento, con l'asportazione di alcuni rami secchi, oltre a pulizie varie dell’area.

"Le aree verdi sono importanti per la vita sociale del quartiere Romiti e della intera città di Forlì - viene evidenziato dal Comitato di Quartiere -. Nell'area dove abbiamo operato vi sono dei cittadini attivi che offrono del proprio tempo a servizio della comunità per far sì che spazi comuni di utilità pubblica possano essere pronti per accogliere tutte quelle persone che vogliono godere della natura, degli spazi verdi per socializzare e riposarsi, fare una camminata e giocare con i bimbi".

"Nell’area in questione mancano le panchine, alcuni giochi per bimbi e una fontana - viene specificato -. Verranno richiesti all’amministrazione. Quest’area verde riveste una fondamentale importanza sociale per il territorio occidentale del comune di Forlì. Sorge infatti in una zona appunto fra via Rubra Tertulla, via Marziale e via Plutarco, ai lati della via Firenze. Diverse centinaia di cittadini potranno avvalersi di questa oasi verde che i volontari hanno riqualificato e ripristinato".

Il Comitato di Quartiere Romiti continua la sua opera di volontariato su tanti fronti nel proprio territorio per il bene dei residenti. "Anche se siamo ormai alla scadenza del mandato, che avverrà a novembre, noi volontari fino alla fine cercheremo di essere utili e presenti sul territorio come abbiamo fatto sino adesso perché noi al quartiere Romiti ci teniamo tanto e vogliamo portare a termine tutti i progetti che ci eravamo prefissati cinque anni fa e che sino ad ora abbiamo cercato di affrontare nel migliore dei modi per il bene dei cittadini".