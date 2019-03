Controllo sanitario dei conigli al Parco Urbano e vaccinazioni: il Comune mette sul piatto oltre 24mila euro

L'amministrazione comunale impegna la somma di 24.217 euro per prevenire la mixomatosi, la patologia che contagia i conigli e che in passato aveva già colpito gli ospiti del Parco Urbano. Come concordato nella riunione che si svolse il 15 novembre in Comune, indetta dal Servizio Ambiente e Protezione Civile, alla presenza del rappresentante dell'Unità Operativa Sanità animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di Forlì dell'Ausl della Romagna, e delle Associazioni animaliste coinvolte nella gestione della popolazione cunicola del Parco Urbano, è stato deciso che l'Unità tematiche animali predisponga l'organizzazione e il recepimento di quanto necessario per continuare nelle catture dei conigli presenti nell'area del parco e successivamente vaccinarli e sterilizzarli.

Dall'incontro era così emersa la necessità di continuare le catture ed il controllo sanitario dei conigli rimasti liberi nel parco e la loro gestione nelle zone recintate predisposte allo scopo; ma anche la necessità di vaccinare maschi e femmine per prevenire la mixomatosi e la malattia emorragica virale, sterilizzare le femmine per il contenimento della popolazione cunicola e censirli. Il servizio di controllo sanitario è stato affidato alla Clinica Veterinaria San Benedetto