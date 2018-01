Parco Urbano, si intensificano i controlli sui conigli. E arriverà la videosorveglianza

Mercoledì scorso si è riunito un Tavolo tecnico per far il punto sulla gestione dei conigli al Parco Urbano Franco Agosto. Oltre al dirigente comunale Gianfranco Argnani, erano presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i responsabili della Società di gestione del Parco e di varie associazioni animaliste attive nel territorio regionale (“Associazione Benessere Animale”, “Earth Emilia Romagna”, “Follow the bunny”, “Gaia Animali Ambiente”, “L.E.I.D.A.” e “Partito Animalista Vittime Indifese”).

L’incontro, al quale è intervenuto anche l’assessore con delega al Benessere Animale Sara Samorì, ha permesso di fare il punto sul quadro dell’emergenza legata alla mixomatosi e di illustrare quanto messo in atto e svolto per affrontare questa difficile situazione. Particolare attenzione è stata rivolta all’approfondimento dell’andamento delle verifiche sanitarie conseguenti la cattura, che vengono effettuate a cadenza settimanale, dagli esiti delle analisi epidemiologiche, delle iniziative attuate e da attuare per proseguire nell’azione di controllo sanitario.

A tale riguardo è stato valutato in modo positivo e con il consenso di tutti i presenti il sistema di cattura mediante apposite gabbie che permettono di prendere i conigli nel modo meno traumatico possibile, di procedere alla verifica sanitaria e di giungere in breve tempo al controllo dell’intera popolazione. Diversi gli obiettivi condivisi come l’intensificazione dell’azione di controllo, il rispetto del benessere della popolazione cunicola, la valutazione di un programma di vaccinazione e sterilizzazione da attuare appena possibile.

Al centro del confronto è stato posto anche il tema della situazione ambientale del parco, trovando consenso generale sulle decisione di adottare sistemi di puntuali controlli video anche notturni che permetteranno, nel presente e in futuro, di monitorare l’ecosistema e di esercitare controllo su eventuali vandalismi alle gabbie così come già successo di recente e che ha portato l’amministrazione a sporgere formale denuncia per atti vandalici.