Parere favorevole della conferenza dei sindaci alla nomina di Carradori come direttore dell'Ausl

Si è riunito lunedì mattina l’Ufficio di presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (Ctss) per esprimere, come previsto dal regolamento, il parere rispetto alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’Ausl Romagna. Una nota informa che "l’Ufficio di presidenza ha espresso con voto unanime, che rappresenta l’unanimità dei residenti sul territorio romagnolo, parere favorevole alla nomina, in tale ruolo, del dottor Tiziano Carradori, effettuata dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. Nell'esprimere tale parere i Sindaci hanno avanzato la richiesta alla Regione di un confronto con la conferenza sugli obiettivi di mandato della nuova direzione. Richiesta rispetto alla quale la Regione ha espresso la massima disponibilità. Come altri due punti all’ordine del giorno, l’Ufficio di presidenza ha espresso parere favorevole ai piani programmatici 2020-2022 delle Asp del Forlivese e del Rubicone".

