Pari diritti e opportunità, al via la Settimana nazionale della dislessia

L'Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.

Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito gli eventi:

DISLESSIA, CONOSCERLA E VIVERLA

Lunedì 7 ottobre - ore 20.30

Scuola secondaria di 1° grado “Orceoli” Via Spinelli 6 – Forlì

Relatore: Giacomo Cutrera, dislessico adulto, ex vicepresidente AID

L’IMPORTANZA DELL’ORIENTAMENTO NEI DSA, DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ALL’UNIVERSITÀ

Mercoledì 9 ottobre 2019 - ore 20.30

Scuola secondaria di 1° grado “Orceoli” Via Spinelli 6 – Forlì

Saluti Istituzionali: Paola Casara, Assessora con delega ai Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Comune di Forlì

Relatore: Fabio Scaliati, psicologo e tecnico dell’apprendimento, dislessico adulto e socio AID

DSA E ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA: L’IMPORTANZA DELLE SINERGIE

Giovedì 10 ottobre 2019 – ore 20.45

Sala Riunioni Quartiere Oltre Savio Piazza Anna Magnani 143 - Cesena

Saluti Istituzionali: Carmelina Labruzzo, Ass.ra servizi per le persone e le famiglie, Comune di Cesena

Relatrice: Tironi Carolina, formatrice AID

ESSERE GIOVANI ADULTI CON DSA, LA SFIDA DEL LAVORO

Sabato 12 ottobre 2019 - ore 16.45

Sala Riunioni Quartiere Oltre Savio, Piazza Anna Magnani 143 - Cesena

Saluti Istituzionali:

Carmelina Labruzzo, Ass.ra servizi per le persone e le famiglie, Comune di Cesena

Ferrini Luca, Assessore allo Sviluppo Economico, Legalità e Sicurezza, Comune di Cesena

Relatori: Enrico Ghidoni, neurologo, Comitato DSA-Lavoro AID; Enzo Cavagnoli, dislessico adulto e genitore Comitato DSA-lavoro AID

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. La registrazione dei partecipanti comincerà 30 minuti prima dell'inizio degli eventi.