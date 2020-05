Parrucchieri ed estetisti, anche Meldola e Predappio eliminano le barriere orarie

Il Comune di Meldola ha emesso giovedì un'ordinanza volta ad eliminare le limitazioni per gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di acconciatura e di estetista, che vengono così rimesse alla libera determinazione degli esercenti. L’ordinanza sancisce infatti l’eliminazione dell’obbligo di chiusura infrasettimanale o di chiusura festiva, così come l’eliminazione del minimo giornaliero o settimanale. Gli esercenti potranno scegliere liberamente l’orario di apertura, così come le giornate, fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e in particolare il rispetto dell’orario di lavoro previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Sottolineano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore alle Attività Produttive, Simona Zuccherelli, che "barbieri, parrucchieri ed estetisti potranno sin dall’apertura prevista per lunedì, optare per un orario di lavoro più ampio. Questa decisione è stata assunta dall'amministrazione comunale, raccogliendo la richiesta di Confartigianato e Cna, di derogare al Regolamento Comunale, consentendo così a queste attività di rimanere aperte per una fascia oraria molto più ampia oltre che nei festivi e di domenica. E’ una decisione tesa a sostenere una categoria che sin dall’inizio della crisi legata al Covid ha risentito particolarmente delle conseguenze della pandemia a causa della chiusura. Un gesto doveroso che testimonia l’impegno del nostro Comune nel sostegno alle realtà del territorio ed un segnale per la ripartenza".

Anche a Predappio

Anche il sindaco di Predappio, Roberto Canali, su richiesta avanzata dalle associazioni di categoria Confartigianato e Cna, ha modificato con propria ordinanza la disciplina degli orari delle attività di acconciatore (barbieri e parrucchiere) ed estetista. "Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti - evidenzia il primo cittadino -. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva. Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale".

"Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione - continua Canali -. L'ordinanza sugli orari sarà efficace dalla data in cui gli organi competenti disporranno la ripartenza delle attività di acconciatura e di estetista attualmente sospese a seguito dei provvedimenti legati all’emergenza Covid-19. Per le modalità di accesso in sicurezza alle stesse attività si rimanda ai provvedimenti che saranno emanati dallo Stato e/o dalla Regione".