Parte da Sedicicorto il tour di EnErgie Diffuse: "Lavoriamo per formare cittadini consapevoli"

È partito da Forlì e da Sedicicorto International Film Festival il tour che porterà fino a domenica l’assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna Massimo Mezzetti a incontrare e conoscere molti dei trecento eventi culturali che compongono la settimana di EnErgie Diffuse, l’iniziativa promossa dalla regione Emilia Romagna per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale tra il 7 e il 14 ottobre con la Settimana di Promozione della Cultura in Emilia Romagna.

L’assessore Mezzetti ha incontrato le classi medie e superiori che ogni mattina seguono e recensiscono corti del programma NO+2. "Quella che state vivendo è un’esperienza straordinaria - ha detto Mezzetti ai ragazzi presenti mercoledì mattina all’Auditorium CariRomagna di Forlì -. L’impegno che come assessorato della Regione Emilia Romagna mettiamo per promuovere cultura va in un’unica direzione che è il nostro compito fondamentale. Dobbiamo generare curiosità per formare cittadini consapevoli e con capacità critica”.

“Il vostro esercizio della creatività nella scrittura di queste recensioni è una palestra magnifica. Se poi questo può generare una passione, altra cosa che cerchiamo di stimolare quotidianamente, tanto meglio. L’altra nostra missione è creare occupazione, grazie alle politiche e le leggi che in questi anni abbiamo approvato, dedicate alla produzione alla promozione del cinema e dell’audiovisivo nella Regione Emilia Romagna. È questo che facciamo noi come Regione, è quello che fa Sedicicorto come festival di cortometraggi”.

Sedicicorto International Film Festival continua fino a domenica, con le proiezioni dei corti del concorso internazionale Movie, di quello italiano CortItalia, delle sezioni di animazione, con l’ultima giornata di IranFest e domenica con i focus sulla produzione animata di Austria ed Estonia. E naturalmente con la serata di premiazione sabato alle 21:15 all’Auditorium CariRomagna di Forlì.