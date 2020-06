Parte il crowdfunding, la casa editrice punta sul romanzo del giovane meldolese

La casa editrice Bookabook di Milano, celebre per pubblicare i propri libri a seguito di una campagna di crowdfunding che fissa l'obiettivo per la stampa delle copie a 200 preordini, ha deciso di puntare sul meldolese Andrea Robertazzi e sul suo romanzo a tinte drammatiche.

Laureato in Giurisprudenza e con esperienza pluriennale nel mondo del giornalismo sportivo e locale, Andrea Robertazzi è al suo romanzo d'esordio e ha ambientato il proprio scritto in una località dal nome immaginario ispirata proprio al suo paese d'origine, Meldola.

Da domani, giovedì 4 giugno, sarà possibile preordinare il romanzo sul sito della casa editrice, Bookabook, e supportare così la campagna di crowdfunding finalizzata al lancio definitivo dello scritto sul mercato, inclusi tutti i principali di store di distribuzione (Amazon, IBS ecc…). Il libro potrà essere acquistato sia in formato digitale, al costo di circa sette euro, sia in formato cartaceo, al costo di quindici euro. La produzione e la spedizione sono previste entro un tempo tecnico di circa quattro mesi per coloro che acquisteranno durante la fase di pre-order.