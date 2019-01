Parte liscio il primo giorno di Alea a Forlì, "Cittadini collaborativi e pochi bidoni esposti"

E' partita a Forlì la raccolta domiciliare dei rifiuti 'Porta a porta' secondo il nuovo modello di Alea. Tutto è filato liscio: i conferimenti sono stati piuttosto scarsi nel primo giorno di raccolta nelle zone A e B. D'altra parte tali zone vedono in gran parte ancora la compresenza del cassonetto stradale e del vecchio sistema di raccolta. Nelle zone già servite dal "porta a porta" (per esempio l'Ospedaletto) i livelli di esposizioni dei bidoni si è assestato sui livelli consueti, mentre in tutte le altre zone i bidoni messi in strada dai cittadini sono stati ancora pochi, meno del 50%, stimano da Alea.

Intanto si confermano le lunghe attese negli uffici di Alea per il ritiro dei bidoni per chi non li ha ritirati a casa dall'operatore addetto alla consegna. Permane, infine, il problema degli abbandoni per strada. Sono in azione delle squadre speciali di Alea. Il fenomeno era previsto dalla nuova società dei rifiuti. In parte è stato dettato dal'aumento di produzione di indifferenziato, ancora per la scarsa abitudine nelle nuove regole di gestione, ma anche per una piccola porzione di chi contesta il nuovo sistema, a danno però, di tutta la cittadinanza.