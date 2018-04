Pasqua baciata dal sole: la neve attira tanti turisti in Campigna

Uno splendido e allo stesso tempo frizzante sole ha accolto i turisti che hanno scelto di trascorrere una Pasqua alternativa sulle nevi della Campigna. Dopo i fiocchi caduti sabato, il cielo è tornato completamente sereno. Le piste, in perfette condizioni, saranno aperte anche nel lunedì di Pasquetta, per poi chiudere e dare appuntamento alla prossima stagione invernale. Continua intanto la spettacolare tracimazione della diga di Ridracoli, col volume che si mantiene oltre i 33 milioni di metri cubi grazie alle ultime precipitazioni. Il weekend pasquale offre uno dei modi più divertenti e rilassanti per ammirare gli scorci più nascosti del lago artificiale attraverso il battello elettrico.

Confermate le previsioni meteo: anche lunedì sarà una bellissima giornata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime sono attese in lieve flessione, mentre le massime oscilleranno tra 14 e 18°C, in linea con la media climatologica del periodo. Martedì è atteso un aumento della nuvolosità, con possibili piogge in serata. "Il transito di un'onda depressionaria - informa l'Arpae - a metà settimana porterà un peggioramento associato a precipitazioni tra mercoledì e giovedì con successiva ripresa del campo barico. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi nella norma del periodo".