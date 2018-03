Pasqua, ultima via Crucis per le vie del centro per il vescovo Lino Pizzi

Nel giorno di Venerdì Santo la diocesi forlivese ha rievocato la passione e morte di Cristo. La solenne liturgia si è svolta nella chiesa di San Mercuriale alla presenza del vescovo monsignor Lino Pizzi, che poi ha guidato la consueta Via Crucis nel cuore dell’urbe, con conclusione in Cattedrale per l’annuncio solenne della Pasqua, il bacio della croce e la Santa Comunione. Quest’anno è stato un gruppo di giovani del Centro storico a leggere, con un diacono, la Passione secondo Giovanni. Nell’occasione sono state raccolte offerte per sostenere la presenza della Chiesa cattolica in Terra Santa.