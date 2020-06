Passaggio di consegne al Rotary Forlì Tre Valli: il nuovo presidente è Davide Bellini

Mercoledì scorso è avvenuto il tradizionale passaggio di consegne del Rotary Club Forlì Tre Valli. Si chiude infatti l'annata di Alberto Ridolfi, che cede il "collare" al nuovo presidente Davide Bellini che, dal primo luglio si insedierà insieme al suo nuovo consiglio composto dal vice presidente Stefano Biserni; da Giovanni Biordi, segretario; da Silvio Boattini, tesoriere; da Lorella Mignogna, prefetto; dai consiglieri Delia Canali, Daniele Carloni, Gualtiero Tumidei e Daniele Versari; da Alberto Ridolfi, past president; da Rossella Tassinari, istruttore; ed Enrico Bertoni, presidente incaming.

Bellini è nato a Forlì nel 1963, sposato con Barbara Guastoni dal 1986 , padre di Gloria, 21 anni e Greta, 18 anni. Vive a Castrocaro Terme-Terra del Sole ed è il titolare della Ated 2 Attrezzaturificio di Forli. E' socio del Rotary Club Forlì Tre Valli dal 2006, socio del club Panathlon Forlì e membro del consiglio nel 2018-2019. Ha ricoperto e ricopre altri ruoli , in ambito sportivo come vicepresidente del Forlì calcio dal 2012 al 2015, è componente del consiglio di amministrazione di Cna Forlì dal 2016.

Nel suo breve saluto, ha accennato al Service dell'annata," Verde acqua - Docendo Discimus" che sarà in linea con il nuovo tema di questa annata Rotariana " sostenibilità ambientale " e riguarderà il tema dell'acqua pubblica e del plastic free, con il coinvolgimento delle scuole delle tre vallate. Ha inoltre ricordato il motto del presidente internazionale Holger Knaack "Il Rotary crea opportunità", esortando i Rotariani "a creare opportunità volte a rafforzare la loro leaderships e mettere in pratica service per migliorare la vita dei bisognosi".

Salutando i ragazzi del Rotaract e Interact ha sottolineato che "i giovani sono l'energia vitale della nostra società e vanno sostenuti nel presente, per il nostro futuro". Il Service ed il programma dell'annata verranno presentati ai soci e agli ospiti del Club in apposita conviviale il prossimo 9 settembre.